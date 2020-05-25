Знаменитый немецкий футболист Франц Беккенбауэр оценил ситуацию с возобновлением чемпионата Германии без зрителей. Двукратный обладатель Золотого мяча отметил, что рад возвращению футбола и то, что для футболистов разницы нет – играть со зрителями или без.

Знаменитый немецкий футболист Франц Беккенбауэр оценил ситуацию с возобновлением чемпионата Германии без зрителей. Двукратный обладатель "Золотого мяча" отметил, что рад возвращению футбола и то, что для футболистов разницы нет – играть со зрителями или без."Я искренне считаю, что можно продолжать чемпионат, пока все придерживаются правил, — цитирует Беккенбауэра издание Sport1.De. – Конечно, это не очень хорошо для болельщиков, потому что их не пускают на стадион. Однако для футболистов разницы нет".Экс-защитник сборной Германии и "Баварии" высказался также относительно очередной победы своего клуба в матче 27-го тура Бундеслиги с "Айнтрахтом" (5:2): "Это был прекрасный матч для таких условий. Мюнхенцы находятся в прекрасной форме, но "Айнтрахт" тоже сыграл хорошо. Они проигрывали 0:3 и отыграли 2 мяча. Затем "Бавария" снова собралась и сделала счет 5:2. Это была очень интересная игра".