Неисправный домкрат стоил жизни дальнобойщику: во время ремонта на юге Москвы фура всем весом придавила своего водителя, сообщили в экстренных службах.

Неисправный домкрат стоил жизни дальнобойщику: во время ремонта на юге Москвы фура всем весом придавила своего водителя, сообщили в экстренных службах.ЧП произошло днем 25 мая у дома №3 на Кантемировской улице. По предварительным данным, домкрат не выдержал веса и подломился, после чего тяжелая машину рухнула на шофера.Медиков на место вызвали очевидцы, однако прибывшим фельдшерам оставалось только констатировать смерть водителя, проводившего самостоятельный ремонт.