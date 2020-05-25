Жена нападающего екатеринбургского Урала Павла Погребняка сообщила о состоянии мужа, который ранее заразился коронавирус. По словам Марии, у ее супруга обнаружили двустороннюю пневмонию. Футболист находится в больнице.

Жена нападающего екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка сообщила о состоянии мужа, который ранее заразился коронавирус. По словам Марии, у ее супруга обнаружили двустороннюю пневмонию. Футболист находится в больнице."Муж находится в больнице, проходит курс лечения. Двусторонняя пневмония", – написала супруга Погребняка на своей странице в Instagram.Также она сообщила, что вся ее семья болеет коронавирусом. У самой Марии исчезло обоняние, воспалились гланды и появилась в боль в горле. У старшего сына сильный кашель и пневмония.Напомним, что в ходе тестирования игроков "Урала" у форварда клуба Павла Погребняка был выявлен коронавирус COVID-19.