Полузащитники сборной России Антон и Алексей Миранчуки, а также защитник Георгий Джикия помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Полузащитники сборной России Антон и Алексей Миранчуки, а также защитник Георгий Джикия помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19."Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения", – сообщает пресс-служба национальной сборной в Twitter.Братья Миранчуки и Георгий Джикия помогли больницам в трёх насёленных пунктах Дагестана. Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения.— Сборная России (@TeamRussia) May 25, 2020Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 5,5 миллиона человек, из которых 346 тысяч скончались.