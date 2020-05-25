В понедельник, 25 мая, главный тренер Зенита Сергей Семак, футболисты Артем Дзюба и Бранислав Иванович, а также генеральный директор клуба Александр Медведев совершили выстрел из пушки Петропавловской крепости.

В понедельник, 25 мая, главный тренер "Зенита" Сергей Семак, футболисты Артем Дзюба и Бранислав Иванович, а также генеральный директор клуба Александр Медведев совершили выстрел из пушки Петропавловской крепости.Полуденный залп из артиллерийского орудия с Нарышкина бастиона – ежедневная традиция в Санкт-Петербурге, закрепленная в Уставе города. На этот раз выстрел был приурочен к 95-летнему юбилею футбольного клуба "Зенит".Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости