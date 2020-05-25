В Москве несколько лет действуют банды гаражных рейдеров. Кто стоит за ними? Почему полиция не может справиться с ситуацией? Смотрите новое Расследование Эдуарда Петрова на телеканале Россия 1.

В Москве несколько лет действуют банды гаражных рейдеров. Крепкие парни в спортивных костюмах, словно в лихие 90-е, захватывают паркинги, выгоняют охранников и объявляют себя новыми хозяевами. Золотые квадратные метры столичных стоянок приносят колоссальный доход.Кто стоит за гаражными рейдерами? Как отстоять свою парковку? Почему полиция не может справиться с ситуацией? Смотрите новое "Расследование Эдуарда Петрова" на телеканале "Россия 1".