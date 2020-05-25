Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым на телеканала Россия 1, что по эпидемиологическим показателям 44 региона России уже подошли или перешагнули порог, когда может быть начат переход к первому этапу снятия ограничений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканала "Россия 1", что по эпидемиологическим показателям 44 региона России уже подошли или перешагнули порог, когда может быть начат переход к первому этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа.По ее словам, к настоящему моменту в 27 регионах России коэффициент распространения коронавирусной инфекции меньше единицы, еще в 17 регионах он равен единице.Глава Роспотребнадзора пояснила, что по мнению ученых временной промежуток между первым этапом снятия ограничений и следующим за ним вторым этапом может составить порядка двух недель.В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции — показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Ведомство ориентирует регионы на переход к первому этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0, ко второму — при коэффициенте ниже 0,8.Также Анна Попова сообщила, что Россия уже прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучный прогноз для страны. "У нас будет нарастать количество погибших от коронавирусной инфекции, и это сегодня, к сожалению, очевидно. Так происходит в каждой стране. Пик количества погибших от коронавирусной инфекции идет за пиком или за верхушкой подъема ежесуточной регистрации случаев заболевания", — пояснила она.При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на всех этапах распространения коронавирусеной инфекции в России хватало медиков и коек для заболевших, их дефицита не было ни в один из периодов. По словам Анны Поповой, в целом Россия движется по благополучному сценарию, а перспектива сегодняшних изменений достаточно стабильная и благополучная.Кроме того, Глава Роспотребнадзора заверила, что смертность от коронавирусной инфекции среди российских медиков существенно не отличается от общей картины смертности в стране, никакой угрожающей статистики, говорящей о том, что в общем количестве погибших какой-то иной или угрожающий удельный вес медицинских работников.