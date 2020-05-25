Система здравоохранения РФ выдержала перегрузки, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в эфире программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.

Система здравоохранения РФ выдержала перегрузки, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым"."Мы не допустили взрыва, перегрузки медицинских организаций, всего здравоохранения, — сказала главный санитарный врач РФ. — Оно сработало, это совершенно очевидно. И сегодня постепенно начинает освобождаться".Попова отметила, что ни один из "страшных" прогнозов не оправдался.Также глава Роспотребнадзора сообщила, что в России не зафиксированы случаи смерти от COVID-2019 в домашних условиях. "Важно отметить, что в РФ нет случаев смерти от коронавируса на дому в отличие от значительного ряда стран", — сказала она.По сведениям Поповой, статистику по заболеваемости COVID в России не фальсифицируют. По всем летальным исходам работают патологоанатомы. "Мы одна из немногих, единственная страна, которая ставит диагноз по результатам патологоанатомического исследования во всех случаях", — добавила врач.Смертность в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем аналогичная статистика 2019-го, сравнила Попова. "Это очень важно заметить, потому что у нас уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция", — сказала глава Роспотребнадзора.По словам Поповой, "сегодня или завтра" есть основания для перехода к первому этапу по снятию ограничений имеют 44 из 85 российских регионов. "44 субъекта больше половины в России — уже имеют основания переходить к первому этапу. Это динамика. Наши ученые говорят, что еще две недели и мы сможем перейти к следующему этапу", — сказала она.По ее мнению, ситуация с пандемией коронавируса в России стабилизировалась. "На сегодняшний день прогнозы и перспективы стабильны и благополучны. Это связано с тем, что мы выходили из режима нерабочих дней 11 мая, ввели новые критерии оценки перехода на первый этап, — продолжила Попова. — Коэффициент в России распространения - сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции — был меньше или равен единице только в девяти субъектах. Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 он равен единице".Главврач подчеркнула, что пока очень рано "впадать в эйфорию". По ее словам, карантин ослаблять необходимо "осторожно и постепенно". Также она предупредила, что количество летальных исходов от COVID может увеличиться. "Пик смертности приходит позже эпидемиологического", — констатировала Попова.