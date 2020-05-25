Некоторое время назад ВЭБ завершила сделку по приобретению 77,63% акций футбольного ЦСКА в рамках конвертации долгов клуба. Председатель госкорпорации Игорь Шувалов сообщил журналистам, что у столичного клуба в скором времени могут появиться иностранные спонсоры.

Некоторое время назад ВЭБ завершила сделку по приобретению 77,63% акций футбольного ЦСКА в рамках конвертации долгов клуба. Председатель госкорпорации Игорь Шувалов сообщил журналистам, что у столичного клуба в скором времени могут появиться иностранные спонсоры.Отвечая на вопрос "подкосил ли кризис экономическое состояние ЦСКА?", глава ВЭБ сказал, что на сегодняшний момент такие оценки давать преждевременно: "Про этот год мы еще не знаем. Люди устали сидеть дома. При хорошем креативном подходе можно весь комплекс "ВЭБ Арены" использовать не только для спортивных, но и для культурно-массовых мероприятий. Тогда даже за летние месяцы можно кое-что подзаработать"."В любом случае появляется базовый арендатор на огромный объем недвижимости, чего не было в прошлом году, – цитирует Шувалова портал РБК.Ru. – Параллельно при помощи наших партнеров из Российского фонда прямых инвестиций мы начали прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов".Что касается права совладельца ЦСКА Евгений Гинера на обратный выкуп акций клуба, то Шувалов отметил, что "у него есть такое право": "Мы договаривались, что входим в этот проект на 3-5 лет. Мы будем заниматься финансовой стороной, недвижимостью. Уже договорились, в частности, с "Почтой России" о размещении их офиса в бизнес-центре "ВЭБ Арена". И это не последнее, что будет сделано".