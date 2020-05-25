Беременность, роды и новорожденные не подвластны коронавирусной инфекции. На саму беременную и плод COVID влияет минимально. Даже если у матери есть это заболевание, ребенок рождается стерильным. Это страшная инфекция, но не страшнее других.

"Беременность, роды и новорожденные не подвластны коронавирусной инфекции. На саму беременную и плод COVID влияет минимально. Даже если у матери есть это заболевание, ребенок рождается стерильным. Это страшная инфекция, но не страшнее других", — заявила в эфире программы "60 минут" главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян.По ее словам, на сегодняшний день в России насчитывается 2561 беременная с коронавирусной инфекцией. Из них подтвержденный по всем тестам диагноз имеют 2035 женщин. У 816 беременных в Москве есть это заболевание, родов прошло 224. Однако смертности среди них практически никакой.Как отметила специалист, к великому счастью, беременные не относятся к группе высокого риска. "Они относятся к группе риска во втором и третьем триместре беременности, когда имеется увеличение объема циркулирующей крови, когда необходимо поглощение большего объема кислорода. В группу риска входят женщины с различными экстрагенитальными заболеваниями: болезнь сердца, легких, инфекции, злокачественные заболевания. Также страдают те беременные, у которых есть отягощенный акушерский анамнез. То есть, при прошлых родах у них уже были проблемы: операции, недоношенная беременность, преждевременные роды", — пояснила Адамян.Она также сообщила, что научно не доказано воздействие вируса на плод, инфицирование околоплодных вод и в целом вертикальный путь передачи инфекции: "Мать не передает плоду инфекцию внутриутробно. Предпочтительнее вести роды через естественные родовые пути. Кесарево сечение не показано для больных с коронавирусной инфекцией, оно проводится только по акушерским показаниям".Главный акушер-гинеколог подтвердила, что в России действительно большое количество заболевших коронавирусом, но минимальная смертность. "Я думаю, что мы победим этот вирус благодаря нашей мощной армии медиков и организаций здравоохранения", — подчеркнула специалист.