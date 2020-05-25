25.05.2020

2020-05-25 19:20:03

Главный врач ОКБ Игорь Бондаренко покинул свой пост

И еще одна громкая отставка - вечером стало известно, что главврач ОКБ Игорь Бондаренко написал заявление по собственному желанию и оно было удовлетворено департаментом- сообщили в пресс-службе администрации. Бондаренко руководил переоборудованием хирургического корпуса ОКБ в инфекционный госпиталь, но проработал всего несколько недель, после его открытия. Исполнять обязанности руководителя больницы с завтрашнего дня будет его зам Ольга Архипова.

Напомним, сегодня последний рабочий день у директора Департамента здравоохранения Владимирской области Алексея Мозалёва. Глава ведомства покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.