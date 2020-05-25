Резкое падение налоговых поступлений в странах ОЭСР может увеличить отношение госдолга к ВВП до 137%. По информации Financial Times, богатейшие страны мира в ходе борьбы с пандемией и ее экономическими последствиями нарастят свой госдолг на $17 триллионов.

Совокупный долг самых богатых стран мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, может вырасти не меньше чем на $17 триллионов, сообщает Financial Times, ссылаясь на подсчеты ОЭСР. Деньги потребуются на борьбу с экономическими последствиями пандемии. При этом налоговые поступления, как ожидается, рухнут настолько, что это перекроет уже принятые меры стимулирования.Ожидается, что по всему клубу богатых стран ОЭСР средние финансовые обязательства правительств в этом году вырастут со 109% ВВП до более чем 137%, в результате чего у многих госдолг вырастет до уровня, который сейчас наблюдается в Италии.По подсчетам экономистов, дополнительная задолженность такого масштаба составит как минимум $13 тысяч на человека в странах ОЭСР с населением 1,3 миллиарда человек.При этом, как отмечает FT, такой уровень еще не предел. Долг может вырасти еще больше, если восстановление экономики после пандемии будет идти медленнее, чем ожидают многие эксперты. Как заявил изданию бывший член совета управляющих ФРС Рэндалл Крошнер, ситуация вызывает вопросы относительно долгосрочной устойчивости высокого уровня государственного и частного долга. "Мы должны готовиться к суровой реальности: у нас не будет V-образного восстановления", — сказал он.По данным ОЭСР, государственный долг ее стран-участниц вырос на 28% ВВП в результате финансового кризиса 2008-2009 годов, составив $17 триллионов. "Ожидается, что в 2020 году экономические последствия пандемии COVID-19 будут хуже, чем у великого финансового кризиса", — говорится в сообщении организации.Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа предупредил, что повышение уровня задолженности станет проблемой в будущем. Однако он добавил, что сейчас, в разгар кризиса, странам не следует задумываться об этом. Но многие правительства уже сейчас оценивают масштаб будущей катастрофы. В числе первых – Япония, которая с 1900-х годов борется за сокращение госдолга, только при Синдзо Абэ опустившегося до 240% ВВП. Однако сейчас Токио активно вкачивает деньги в экономику страны, и многие уже обеспокоены этим."Наша экономическая стратегия предполагает использование значительного количества денег, и, честно говоря, это станет большой фискальной проблемой в будущем", – заявил FT исполнительный председатель Hitachi Хироаки Наканиши.