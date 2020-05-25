Государственные учреждения из наиболее пострадавших от карантина отраслей смогут полученные для госзаданий субсидии тратить на выплату зарплат и другие производственные нужды в период вынужденных нерабочих дней, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Государственные учреждения из наиболее пострадавших от карантина отраслей смогут полученные для госзаданий субсидии тратить на выплату зарплат и другие производственные нужды "в период вынужденных нерабочих дней", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.Он подписал соответствующее распоряжение. Как пояснил глава правительства, распространение коронавируса вынудило государственные учреждения из наиболее пострадавших отраслей приостановить работу, в этих госучреждениях "трудятся десятки тысяч людей": "Важно оказать им поддержку".Поэтому таким учреждениям разрешено "направить субсидии, которые получают для выполнения государственного задания, на различные обязательные выплаты". "Прежде всего, конечно же, это заработная плата, а также на налоги, сборы, страховые взносы, оплату коммунальных услуг и содержание имущества", — пояснил премьер-министр.Это поможет госучреждениям из наиболее пострадавших отраслей "обеспечить своим сотрудникам стабильный доход в это непростое время", отметил Мишустин.