Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление женщины с требованием привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии...

Как сообщалось ранее, Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 242 УК РФ.Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление женщины с требованием привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии. В ходе предварительного расследования установлено, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов. Доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.Один из подозреваемых в совершении преступления в настоящее время содержится в следственном изоляторе по другому ранее предъявленному обвинению. Проводятся следственные действия, направленные на получение дополнительных доказательств и установление соучастников.Как сообщалось ранее, 7 мая сотрудниками УСБ ГУ МВД России по г. Москве был задержан житель столицы, администратор интернет-сообщества, которому инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ.ГУ МВД России по г. Москве предлагает гражданам, пострадавшим от противоправных действий со стороны задержанного, сообщить об указанных фактах по телефону: (499) 255-96-57.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве