Компания Huawei Technologies ведет переговоры с Samsung Electronics и SK Hynix о поставках микросхем памяти

Компания Huawei Technologies ведет переговоры с Samsung Electronics и SK Hynix о поставках микросхем, сообщает Korea Economic Daily со ссылкой на инсайдеров, знакомых с ситуаций.Впрочем, пока представители двух корейских компаний опровергают сообщения. В Samsung заявили, что встречи с Huawei не проводились, а Hynix не дала пояснений.Huawei, крупнейший в мире поставщик телекоммуникационного оборудования, является одним из пяти крупнейших клиентов Samsung и SK Hynix, потратив около 10 триллионов вон (8,1 миллиарда долларов) на покупку у двух южнокорейских компаний чипов флэш-памяти DRAM и NAND, сообщает издание.По сообщениям в СМИ, Huawei также ведет переговоры с MediaTek и Unisoc. У китайского производителя уже есть успешный опыт сотрудничества с Mediatek. Недавно представители Honor — суббренда Huawei — официально подтвердили, что начнут использовать 5G-процессоры MediaTek в новых смартфонах. Такое заявление СМИ сделал президент бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао после презентации модели Honor X10.Топ-менеджер подчеркнул, что компания выстроила хорошие отношения с MediaTek и намерена укрепить это сотрудничество в ближайшем будущем. Чипы партнера уже применяются в некоторых бюджетных аппаратах бренда (например, MediaTek Helio P35 в Play 8A), а теперь на них могут перевести и модели "средней руки".Впрочем, стоит отметить, что чипы и Mediatek и Unisoc также производятся компанией TSMC, которая под давлением США отказалась от сотрудничества с Huawei. В этом плане перспективней выглядит Samsung, у которой есть собственное производство. Однако у Samsung есть завод в США, которому тоже могут угрожать санкции.Напомним, Huawei ищет производственных партнеров на фоне растущего давления на мировых поставщиков технологий со стороны США. Администрация Трампа обновила экспортные правила. Теперь любому производителю полупроводников, использующему американское оборудование, запрещено поставлять продукцию Huawei без разрешения правительства США.Huawei разрабатывает чипы сама, но производит их у других компаний. Ранее производственным партнером была тайваньская TSMC. По итогам 2019 г. на заказы Huawei пришлось 14% всех выпущенных ею микросхем, что сделало Huawei одним из основных клиентов TSMC.Однако новые экспортные правила означают, что даже неамериканские производители чипов, использующие американские технологии изготовления чипов, должны будут подать заявку на получение лицензии до отправки чипов в компанию Huawei или ее 114 дочерних компаний, включая компанию по проектированию чипов HiSilicon.Этот шаг еще раз ставит Huawei в центр плана США по препятствованию технологическому доминированию Китая, так как администрация Трампа и законодатели выражают обеспокоенность тем, что зависимость Америки от Китая в критических технологиях может поставить под угрозу национальную безопасность страны.В то время как производители микросхем памяти не подпадают под ограничения правительства США, Huawei опасается, что администрация Трампа может расширить свои ограничения позже, говорится в сообщении Korea Economic Daily. Так как две южнокорейские компании поставляют более 70 процентов чипов памяти DRAM по всему миру, включение их в новые ограничительные списки США поставит под угрозу выживание Huawei.Газета процитировала представителя отрасли, который пожелал сохранить анонимность, утверждающего, что Huawei быстро наращивает запасы своих чипов памяти в рамках подготовки к худшему сценарию развития событий.