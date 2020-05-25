Все меньше москвичей соблюдают режим самоизоляции: днем 25 мая столичные жители установили антирекорд. Индекс самоизоляции на 15:00 понедельника составил 1,8 – таковы данные компании Яндекс.

Все меньше москвичей соблюдают режим самоизоляции: днем 25 мая столичные жители установили "антирекорд". Индекс самоизоляции на 15:00 понедельника составил 1,8 – таковы данные компании "Яндекс".Накануне в это же время индекс был равен 3,3 по пятибалльной шкале. В данный момент на улице "очень много людей", предупреждают в "Яндексе".Средний и низкий уровень самоизоляции наблюдается и в городах Московской области. Так, в Железнодорожном и Лобне он составляет 2,4, а в Котельниках – всего 1,0 (это самый низкий показатель за весь период самоизоляции в Подмосковье).Противовирусные меры – такие, как самоизоляция и пропускной режим – действуют в Москве до 31 мая. В Московской области пропуска отменили с 23 мая.Также москвичам и жителям области в общественных местах следует носить средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. За нарушение этого правила положен штраф.По последним данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в столице за минувшие сутки зафиксировано 2560 новых случаев заражения COVID-19. За весь период эпидемии в столице отмечено более 166,5 тысячи случаев. При этом почти 53,6 тысячи человек выздоровели, 2034 скончались.