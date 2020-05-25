Индекс самоизоляции, рассчитываемый компанией Яндекс для оценки количества людей на улицах городов во время распространения коронавируса, продолжает снижаться.

Индекс самоизоляции, рассчитываемый компанией "Яндекс" для оценки количества людей на улицах городов во время распространения коронавируса, продолжает снижаться.Так, по данным на 12:30, в Москве он опустился до 1,8 — это значит, что улице много людей (неделю назад, 18 мая, это показатель был на уровне 2,2).Если рассматривать российские города-миллионники, то большая часть их жителей также находится вне дома. Например, в Санкт-Петербурге в это же время индекс самоизоляции находится на уровне 1,4, в Новосибирске — 1,3, в Челябинске — 0,8, а в Казани — 0,7.Индекс самоизоляции "Яндекс" рассчитывает с конца марта. Чем выше показатель и ближе к 5, тем лучше население соблюдает режим самоизоляции.По данным на 25 мая, в России выявлено 353 427 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели от заболевания уже 118 798 пациентов, скончались 3 633 человек.