Каждый год в конце лета Samsung выпускает флагманский смартфон линейки Galaxy Note. Он обычно использует ту же вычислительную платформу и камеры, что и весенние флагманы Galaxy S, но при этом предлагает огромный экран и спрятанное в корпус цифровое перо S Pen. Теперь стало известно, каким будет Note 20 в 2020-м году.

Каждый год в конце лета Samsung выпускает флагманский смартфон линейки Galaxy Note. Он обычно использует ту же вычислительную платформу и камеры, что и "весенние" флагманы Galaxy S, но при этом предлагает огромный экран и спрятанное в корпус цифровое перо S Pen. Теперь стало известно, каким будет Note 20 в 2020-м году.Подход корейской компании к формированию линейки флагманских смартфонов в этом году отличается: помимо "компактного" и "большого" Galaxy S (S20 и S20+) сразу весной выпустили и "флагман на все деньги" - Galaxy S20 Ultra (наш обзор - по ссылке) с большим экраном, емкой батареей и премиальным дизайном. Фактически, фанатам Note предложили то, что они любят, уже весной, за исключением одного - цифрового пера.Как выясняется из утечек (рендеры, созданные при поддержке инсайдера OnLeaks и основанные на утекших CAD-чертежах, опубликовал сайт Pigtou.com), новые Note20 и Note 20+ будут во многом похожи именно на S20 Ultra. Во-первых - размерами экрана, это 6,7 и 6,9 дюймов, соответственно.Во-вторых - массивным выступом камеры, который будет более заметным у "плюс"-модели. Она получит перископную зум-камеру, как у S20 Ultra. Судя по тому, что оба Note20 получат большие экраны, эксперимент с выпуском компактного смартфона с пером признали неудачным. Напомним, у прошлогоднего Galaxy Note10 был 6,3-дюймовый дисплей и габариты, позволявшие комфортно использовать его одной рукой.