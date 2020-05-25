Тонкая и ранимая сфера - кино, театры, музеи - все то, что называется учреждениями культуры. Как выживали в эпидемию, какую помощь получают и какие творческие замыслы появились на самоизоляции?

Тонкая и ранимая сфера — кино, театры, музеи — все то, что называется учреждениями культуры. Как выживали в эпидемию, какую помощь получают и какие творческие замыслы появились на самоизоляции?Два месяца тишины в актерской мастерской — Школа-студия МХАТ на удаленке слушала лекции и танцевала, пела и даже фехтовала, пьесу поставила. Дипломные спектакли поиграть успели на сцене в марте. Сложнее сценографам — защищать проекты им предстоит в одиночестве в пустой аудитории, экзаменационная комиссия останется дома у мониторов."Конечно, наше дело очное, нужно смотреть в глаза, понимать энергетику, это не обсуждается, но раз мы оказались на другой планете, смешно требовать земного притяжения, если тут невесомость", — сказал Игорь Золотовицкий, заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ.Неунывающий ректор показывает, как проходит первый тур вступительных испытаний. На 16 бюджетных мест поданы 3,5 тысячи видеозаявок.Хорошая новость для всех абитуриентов – наконец, определились даты Единого госэкзамена, а значит, можно говорить и о начале работы приемных комиссий творческих вузов."Первые два тура будут в "цифре", и люди будут писать музыку, присылать свои фотографии. Но мы прекрасно понимаем, что третий тур нужно посмотреть. Например, дирижер должен взмахивать палочкой перед перед оркестром. Но теперь другая фантасмагория — как рассадить этот оркестр. Это тоже отдельная история, большая головная боль", — отметила министр культуры Ольга Любимова.В июне разрешат и театральные репетиции, но как и учебный год, сезон должен начаться в сентябре. После полной дезинфекции зала. И без буфета."Мы очень соскучились и готовимся к открытию нового театрального сезона, с учетом правил, которые разрабатываются вместе Минкультом и санитарным врачом", — сказал Евгений Миронов, народный артист России, худрук Государственного театра наций.Самоизолированные творцы зрителя, конечно, радовали – пели, читали стихи, придумывали что-то невероятное. Да и лучшие спектакли можно было посмотреть онлайн. Но как остро не хватает живого общения артиста с публикой!"Время от времени слышу разговоры, как здорово разбирать актерам роль по Интернету. Нельзя актеров выбирать по видеосъемками, руководить по видео — это все дребедень. Мы должны вернуться к нормальной жизни", — считает режиссер Сергей Урсуляк.Важнейшее из искусств — как подтвердили эти месяцы — кино — тоже рассчитывает на возвращение. Кинотеатры могут заработать в середине июля. Как рассаживать зрителей — тема большого обсуждения с Роспотребнадзором."Просто распахнуть залы и сказать: мы вам тут в шахматном порядке разрешили показывать кино. Большинство продюсеров скажет: нет, я хочу полной загрузки зала, у меня сборы, мы вложили деньги. Это, как у водопоя в засуху в джунглях, здесь не может быть тигров и зайцев. Здесь нужно садиться и продумывать, как будет выглядеть прокат, когда Роспотребнадзор позволит полностью открыть залы", — подчеркнула Ольга Любимова.Отложенные премьеры, незавершенные проекты, оборвавшиеся съемки — весенняя натура уже ушла, поймать хотя бы лето. И если в отдельных регионах можно выходить на площадку, вооружившись не только сценарием, но и термометром и антисептиками, в Москве кино пока на паузе.Закрытые съемочные павильоны, опустевшие натурные площадки, безлюдные монтажные, аппаратные и притихшие студии звукозаписи – "Мосфильм" замер в ожидании главной в кино команды – "Мотор!". Но неужели это будет кино без массовых сцен и поцелуев? Как теперь обставить сцену ограбления, если все кругом и так в масках и перчатках?"Совершенно потеряла актуальность фантастика. Этих фильмов, связанных с эпидемиями, полно наделали. Когда мы сами проживаем это все сегодня, это уже невозможно смотреть", — признался народный артист России, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров."Конечно же, ушлые люди поймут: вот оно, решение лермонтовского "Маскарада" — все в масках. Вот оно решение "Месяца в деревне" — они все на самоизоляции на даче. Но эта волна глупости сойдет, и через время будет серьезный разговор, потому что это безумно драматичное время", — отметил Сергей Урсуляк.Время, о котором точно снимут фильмы и поставят спектакли. И это будет искусство терапевтической силы.