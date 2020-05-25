В Сети появились чернушные сообщениям о якобы вывозе несчетного количества трупов. Такое, мы помним, было сразу после памятного пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. Такое повторяется и сейчас на фоне эпидемии коронавируса.

В Сети появились чернушные сообщениям о якобы вывозе несчетного количества трупов. Такое, мы помним, было сразу после памятного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Такое повторяется и сейчас на фоне эпидемии коронавируса.Вот Генпрокуратура обратила внимание на публикацию, где автор сообщает, что из обсервационного центра в московском районе Крылатское, что расположен в детском доме, по ночам якобы вывозят десятки тел умерших от коронавируса. Проверили — зловредная провокация. Разместила фейк модератор группы "Крылатское LIVE" Ольга Толокевич 1979 года рождения.По результатам расследования заведено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Впереди — суд. Учитывая сотрудничество со следствием и добровольное раскаяние, Ольге Толокевич может грозить лишь штраф — до 300 000 рублей.Появилось видео, где Ольга Толокевич признает свою вину. "Выложила видео, не проверив источники в правдивости. Раскаиваюсь", — призналась Толокевич.