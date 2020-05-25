Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала, что все решения суда исполнены, у девочки складывается все хорошо. При этом она не стала рассказывать, где именно находится ребенок.

Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы.Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что все решения суда исполнены, у девочки складывается все хорошо. При этом по просьбе участников процесса омбудсмен не стала рассказывать, где именно находится ребенок.В апреле столичные власти сообщали, что рассматривается возможность передачи ребенка в семью родственников или замещающую семью. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова также сообщала, что девочке подобрали семью, но документы оформят после режима самоизоляции.О пятилетней девочке, которая с рождения живет в перинатальном центре, стало известно в декабре прошлого года. Она родилась недоношенной и попала в отделение патологии новорожденных. Уже через несколько месяцев его здоровью ничего не угрожало, однако мать отказалась забирать ее из больницы, посчитав неизлечимо больной.Родители продолжали оплачивать дорогостоящую палату и услуги няни, при этом практически не навещали дочь. В начале февраля суд удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей, а также постановил взыскать алименты на содержание малышки.