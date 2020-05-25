К нашей планете летит Лебедь — главная комета весны, сообщает Московский планетарий. Эту красивую хвостатую гостью можно будет увидеть невооруженным глазом в средних широтах ранним утром 27 мая на северо-востоке неба.

К нашей планете летит Лебедь — главная комета весны, сообщает Московский планетарий.Эту красивую хвостатую гостью можно будет увидеть невооруженным глазом в средних широтах ранним утром 27 мая на северо-востоке неба.В это время Лебедь, которая в научных кругах значится как C/2020 F8 (SWAN), приблизится к Солнцу на расстояние 64,3 миллиона километров.Открыл ее австралийский любитель астрономии Майкл Маттиаццо на снимках, полученных 25 марта 2020 года камерой SWAN орбитальной космической обсерваторией SOHO.В момент открытия она находилась в созвездии Журавля и была недоступна для наблюдений в северном полушарии. В сообщении Московского планетария отмечается, что по мере приближения к Солнцу яркость кометы стремительно росла, при этом у нее появился достаточно большой и красивый хвост.Ранее сообщалось о том, что астрономы стали свидетелями удивительного явления — как астероид неожиданно превратился в подобие кометы