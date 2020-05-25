Установленная в подъезде камера наблюдения зафиксировала момент задержания пятерых участников перестрелки на юге Москвы. Всего после стрельбы на Каширском шоссе в отделение были доставлены девять человек.

Установленная в подъезде камера наблюдения зафиксировала момент задержания пятерых участников перестрелки на юге Москвы. Всего после стрельбы на Каширском шоссе в отделение были доставлены девять человек.Обнародовавший запись телеканал "360" не уточняет, где была сделана запись. Судя по всему, это дом в районе пересечения Каширского и Варшавского шоссе, на подземной парковке которого предполагаемые стрелки пытались спрятаться от преследовавших их полицейских.На кадрах видно, что зажатые в холле злоумышленники попробовали подняться на лифте, но им это не удалось — служитель закона успел остановить закрывающуюся дверь. Попытка побега тоже не увенчалась успехом — на выходе подозреваемых поджидали другие правоохранители.Всего после стрельбы на парковке у ЖК "Ясный" были задержаны девять подозреваемых. По предварительным данным, мужчины с помощью травматических пистолетов и охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь" пытались разрешить бизнес-конфликт, но в итоге пострадал случайный прохожий. В настоящее время он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.