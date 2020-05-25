В Китае - главное политическое событие года - открылась ежегодная сессия высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей.

В Китае — главное политическое событие года — открылась ежегодная сессия высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей. Китай подводит итоги и определяет приоритеты на будущее. Понятно, что акцент — на восстановлении экономики, сильно пострадавшей из-за эпидемии.На сессии уже прозвучало главное: китайская экономика устояла и восстанавливается. Хотя точных цифр роста ВВП на текущий год впервые не названо. При этом Китай, как прозвучало на сессии, закачивает в свою экономику почти триллион долларов поддержки бизнеса.В таких условиях самый многочисленный в мире парламент еще никогда не собирался. Из-за эпидемии старт политического сезона в Китае пришлось перенести на два с половиной месяца. Но то, что он сейчас все-таки начался, здесь воспринимают как символ победы над эпидемией.До полной победы — понятно — еще далеко. И в зале без масок — лишь высшее руководство. В память о жертвах эпидемии три тысячи делегатов склоняют головы в минуте молчания. Китай первым принял на себя коронавирусный удар и первым начинает восстанавливаться. И за тем, как он это будет делать, пристально следит весь мир."Китай смог сдержать эпидемию коронавируса в столь короткие сроки только путем преодоления огромных трудностей. Успех дался Китаю большой ценой. Но это была цена, которую мы должны были заплатить", — заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.Из-за коронакризиса Китай потерял в экономике почти 7%. Это очень много, тем более для страны, которая каждый год устраивает гонку за цифрами. Но в этот раз впервые за почти тридцать лет планку роста ВВП решили не ставить — слишком много факторов во всем мире.Жители КНР ловят по телевизору каждое слово. В этом году Китай планировал окончательно победить нищету и построить общество — как здесь говорят – "средней зажиточности". Это такая китайская мечта, отказываться от которой власти не собираются даже при дефицитном бюджете.В деревеньке Сингун местные жители выращивают экологически чистые персики — уже на ветках каждый специально оборачивают пакетами, чтобы точно без химии. После битвы с вирусом — битва за урожай. В их деревне с бедностью справились много лет назад. "Мы уже давно пользуемся газом, хотя многие поселки все еще топят углем", — рассказали местные жители.Но за критической чертой в Китае еще остаются 5,5 миллиона человек. Поэтому все силы в Поднебесной бросят на поддержку тех, кому она сейчас особенно нужна. Для бизнеса снизят НДС и отчисления в различные фонды. Чтобы стабилизировать рынок, Китай будет стимулировать внутреннее потребление и вкладывать в те отрасли, которые позволят выйти на новый уровень, — высокие технологии. Об инициативах начавшего работу парламента китайские студенты даже сочинили рэп, причем и на русском.Много в докладе и про здравоохранение — систему будут реформировать. Ведь как признал премьер Ли Кэцян, пандемия "выявила изъяны в механизмах реагирования". Даже главный эпидемиолог КНР Чжун Наньшань, и тот в эфире американскому СNN рассказал: когда только приехал в Ухань, понял, что местные партийные чиновники угрозу недооценили."Местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается большее количество людей", — отметил Чжун Наньшань.Это заявление для Китая как официальная позиция, ведь академик Чжун в КНР — национальный герой. После его доклада в Ухане тут же полетели партийные головы, а провинцию закрыли на карантин.Теперь, когда Китай практически в одиночку почти справился с эпидемией, он протягивает миру руку помощи и выделят два миллиарда долларов на поддержку экономики стран, пострадавших от пандемии. Глава КНР на заседании ВОЗ напомнил коллегам по видеосвязи: Пекин всегда действует открыто."Мы сообщили о последовательности генома вируса настолько быстро, насколько было возможно. Мы поделились с миром мерами сдерживания и методами лечения. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы поддержать и оказать содействие нуждающимся странам", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.В Китае не против объективного международного расследования причин стремительного распространения вируса по планете. Но только после того, как с пандемией удастся справиться. При этом свое расследование в Китае вели с самого начала, в том числе и в вирусологической лаборатории в Ухане, на предмет возможных утечек. Их не было."Это чистая выдумка. Наш институт впервые получил клинический образец неизвестной пневмонии 30 декабря прошлого года. После того, как мы проверили патоген, мы обнаружили, что он содержит новый коронавирус, который ранее был вообще не известен. Как он мог просочиться из нашей лаборатории, если у нас его никогда не было?" – сказала Ван Яньи, директор Цханьского института вирусологии.Для США все это не аргумент. Там продолжают "вирусные" атаки на Китай и снова перешли к экономическим санкциям. На них Пекин тоже обещает реагировать. Это прозвучало и на сессии Всекитайского собрания. Американцы, конечно же, обратили внимание и на то, что свой оборонный бюджет Китай, несмотря на непростую финансовую ситуацию, увеличивает.Но больше всего возмущений на Западе вызвал законопроект о китайской нацбезопасности. В нем говорится в том числе и о недопущении иностранного вмешательства в дела Гонконга, ведь принцип "политики одного Китая" для Пекина остается незыблемым. Но, судя по тону заявлений, США этот принцип готовы поставить под сомнение. Как ставят под сомнение и методы китайской борьбы с эпидемией. Хотя именно они позволяют не допускать второй волны. Ведь в случае даже малейших вспышек целые районы здесь моментально закрывают. Вот и в деревушке Сингун за все время — ни одного зараженного, но жесткий контроль даже здесь сохраняется во всем.