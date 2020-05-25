Высший законодательный орган Китая заявил, что планирует пересмотреть закон, регулирующий деятельность Народного банка Китая, в этом году, сообщает Bloomberg.

Высший законодательный орган Китая заявил, что планирует пересмотреть закон, регулирующий деятельность Народного банка Китая, в этом году, сообщает Bloomberg.Всекитайское собрание народных представителей включило пересмотр закона о Народном банке Китая в свой план на 2020 год, говорится в опубликованном в понедельник отчете о его работе. Хотя подробности и сроки не уточняются, согласно более ранним сообщениям СМИ некоторые делегаты ВСНП предложили центральному банку усилить свою роль в управлении рисками и контроле над финансовыми учреждениями.Действующий закон, регулирующий деятельность центробанка, был принят в 1995 году. Он устанавливает мандаты, полномочия, организационную структуру и другие правила в отношении регулятора.В последние годы Народный банк Китая стал играть более важную роль в финансовом надзоре на фоне общего стремления правительства сократить задолженность и риски. Он также завоевал больший глобальный статус благодаря росту китайской экономики.В августе прошлого года ЦБ Китая объявил о серьезной реформе системы ключевых процентных ставок. Регулятор стал ежемесячно публиковать так называемую ставку для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR) — бенчмарк, позволяющий привязать стоимость заимствований для компаний и населения к ставкам финансирования, привлекаемого банками на денежных рынках.ЦБ Китая снизил LPR дважды в этом году и принял еще ряд мер для стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса.