Китайский импорт свинины в апреле подскочил почти на 170% в годовом выражении до рекордных 400 тысяч тонн.

Китайский импорт свинины в апреле подскочил почти на 170% в годовом выражении до рекордных 400 тысяч тонн.В январе-апреле Китай импортировал 1,35 миллиона тонн свинины, что на 170,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Вирус африканской чумы свиней (АЧС) сократил поголовье свиней в Китае по крайней мере на 40%, подтолкнув цены на любимое мясо китайцев к рекордно высоким уровням.Хотя цены на китайскую свинину снижались с начала февраля, они по-прежнему примерно вдвое выше, чем год назад, и в марте они в три-четыре раза превышали цены на свинину в США.Американский экспорт свинины в Китай установил рекорд за период с января по март, свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства США.Китай в апреле также импортировал 160 тысяч тонн говядины — на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт мяса за первые четыре месяца 2020 года вырос на 54% и составил 680 тысяч тонн.