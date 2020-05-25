Американские сланцевые бурильщики помогли превратить США в крупнейшего мирового производителя нефти. Ранее в этом году добыча в стране превысила 13 миллионов баррелей в сутки. Однако теперь, вероятно, пройдут годы, прежде чем США снова достигнут таких показателей, пишет The Wall Street Journal.

Американские сланцевые бурильщики помогли превратить США в крупнейшего мирового производителя нефти. Ранее в этом году добыча в стране превысила 13 миллионов баррелей в сутки. Однако теперь, вероятно, пройдут годы, прежде чем США снова достигнут таких показателей, пишет The Wall Street Journal.Сланцевые компании помогли более чем удвоить добычу нефти в США за последнее десятилетие. Но еще до того, как пандемия COVID-19 подорвала мировой спрос на нефть, заставив сланцевых бурильщиков массово закрывать скважины, многие из них боролись за получение прибыли, и инвесторы разочаровались в секторе, ограничив доступ компаний к капиталу.Хотя сейчас цена WTI находится выше $33 за баррель, ожидается сокращение производства нефти в США, поскольку компании не бурят достаточно новых скважин, чтобы компенсировать снижение добычи из существующих. Без инвестиций в новые скважины добыча многих компаний снизится на 30-50% всего за год, предупреждает исследовательская компания Wood Mackenzie.Компании по добыче сланцевой нефти резко сократили свои бюджеты на бурение на этот год, причем топ-15 по рыночной капитализации снизили расходы в среднем на 48%, отмечает WSJ.По данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, количество действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось по итогам 11-й недели подряд. За неделю по 22 мая оно уменьшилось на 21 единицу до 318. Это минимальное число установок за всю историю наблюдений — с 1940-х годов. Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось на 21 до 237 единиц, достигнув минимума с 2009 года.По данным Министерства энергетики США, в середине мая добыча нефти в США упала до 11,5 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго ожидает, что добыча нефти в стране снизится примерно до 10,8 миллиона баррелей в сутки в начале следующего года, что ниже его январского прогноза в 13,5 миллиона баррелей в сутки.