Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников расссказал о реальном количестве заболевших COVID-19. По его словам, реальные цифры отличаются от официальной статистики. Последние новости о коронавирусе на 25 мая 2020 года – в материале Дни.ру.

Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников расссказал о реальном количестве заболевших COVID-19. По его словам, реальные цифры отличаются от официальной статистики. Последние новости о коронавирусе на 25 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".В большинстве случаев человек болеет COVID-19 от семи до четырнадцати дней, посему к зараженным коронавирусом в России в настоящий момент можно отнести только тех, кто подхватил инфекцию за последние пару недель, заявил Мясников. Остальные перенесли заболевание и приобрели иммунитет, подчеркнул он.По его словам, на сегодняшний день число болеющих COVID-19 в России – около 130 тысяч человек, из них половина выпишутся через неделю, отметил эксперт. Остальные 200 тысяч выздоровели и имеют антитела к коронавирусу, написал Мясников в своем телеграм-канале.В Крыму обязали приезжающих в регион "бесцельно" оплатить пребывание в обсерваторе. Ранее власти республики из-за коронавируса потребовали от таких граждан находиться две недели на самоизоляции.Коронавирусом в мире по последним данным Университета Джона Хопкинса заразились более 5,31 миллиона человек, за весь период эпидемии отмечено 342 тысячи летальных исходов. В США COVID-19 заболели свыше 1,62 миллиона человек.Европейские страны продолжают приходить в себя после прохождения пика эпидемии коронавируса. Въезд туристов в Испанию будет разрешен в июле, сообщил премьер-министр республики Педро Санчес.Коронавирус в миреЗаболели – 5 310 347Умерли – 342 883Выздоровели – 2 045 231Коронавирус в РоссииЗаболели – 344 481Умерли – 3 541Выздоровели – 113 299Коронавирус в МосквеЗаболели – 165 017Умерли – 1 993Выздоровели – 49 840Сколько заболевших коронавирусом 25 маяМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква165 0171 99349 840Россия344 4813 541113 299США1 620 48196 921356 135Весь мир5 310 347342 8832 045 231Коронавирус сегодня | | || | | | |