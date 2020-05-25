Подвиг земляков увековечили посадкой 2800 деревьев

Сегодня, 25 мая, к акции присоединилось ещё одно лесничество. Подвиг земляков увековечили посадкой 2800 деревьев.Акция «Сад памяти» продолжается в Костромской области. Сегодня, 25 мая, к ней присоединилось 1- е Солигаличское участковое лесничество. Мероприятие состоялось недалеко от города Солигалич. В память о героях здесь высадили 2800 сеянцев ели европейской.Годы Великой Отечественной войны принесли много испытаний жителям Костромской области. Каждый четвертый костромич ушел на фронт во время Великой Отечественной войны, 220 костромичей стали Героями Советского Союза. 115 тысяч костромичей погибло на фронтах Великой Отечественной войны. Между тем из района, где акция состоялась сегодня, во время Великой Отечественной войны было призвано более 9 тысяч человек. Почти половина из них не вернулись.«Шести солигаличанам было присвоено звание Героя Советского Союза, - рассказывает заместитель руководителя Солигаличского лесничества Денис Баранов и называет каждого поименно, - Это Воробьев Николай Павлович - наводчик орудия 1666-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 38-й армии 1-го Украинского фронта. Дудин Александр Протальонович, который командовал огневым взводом 692-го артиллерийского полка 240-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта и отличился во время освобождения Сумской области Украинской ССР и битвы за Днепр. Петров Виктор Михайлович – разведчик взвода пешей разведки 146-го гвардейского стрелкового полка 48-й гвардейской Краснознамённой Криворожской дивизии 28-й армии 1-го Украинского фронта. Савельев Василий Львович - командир танка 244-го отдельного Феодосийского танкового полка. Серогодский Василий Александрович - командир звена 69-го истребительного авиационного полка. Серогодский Михаил Николаевич - командир 2-й роты 9-го отдельного гвардейского пулеметно-артиллерийского батальона. В их честь были высажены первые шесть елей».Отметим, в связи с эпидемиологической ситуацией к акции привлекается ограниченное количество человек. Так, сегодня в посадке участвовали сотрудники ОГКУ «Солигаличское лесничество» и представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Мероприятие прошло при соблюдении всех правил безопасности: участники находились на достаточном расстоянии друг от друга и были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Сажая – вспоминали о своих героях.Всего на землях лесного фонда Костромской области в рамках акции посажено уже более 160 тысяч сеянцев сосны и ели. Кроме того, в акцию вовлечены все муниципальные образования региона. На текущий момент на территории региона в рамках акции высажено более 170 тысяч штук деревьев и кустарников.«Участие в акции «Сад памяти» - это историческое событие. Победа в Великой Отечественной войне навсегда будет жить в памяти россиян. Каждую семью коснулась эта страшная война. Поэтому участие в этой акции – это дань памяти нашим родным и всем, кто погиб, защищая мир от фашизма. Этот «Сад памяти» будет для всех жителей священным местом, куда можно прийти и рассказать своим детям и внукам о великой Победе и о той цене, которую заплатили за неё», - отмечает «Волонтёр Победы» Ирина Апарина.Напомним, «Сад памяти» — международная акция, в рамках которой планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. На данный момент высажено уже около 20 миллионов деревьев. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта «Экология». В режиме самоизоляции вы можете принять участие, высадив дерево у себя на участке, либо нарисовать дерево с детьми и поделиться фото и историей героя в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома. Нас уже десятки тысяч! Вся актуальная информация на официальном сайте – садпамяти2020.рф.