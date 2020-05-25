Футбольный клуб Краснодар объявил о продлении контракта с португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем. Новое соглашение с 34-летним футболистом действует до 31 июля 2020 года.

Футбольный клуб "Краснодар" объявил о продлении контракта с португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем. Новое соглашение с 34-летним футболистом действует до 31 июля 2020 года.Изначально срок действия контракта с португальцем истекал 31 мая. Как сообщает пресс-служба "быков", клуб принял решение пролонгировать соглашение в связи с тем, что чемпионат России продолжится до третьей декады июля.Контракт с Мануэлом Фернандешем продлен на два месяца.Срок его действия теперь истекает 31 июля 2020 года.https://t.co/yLIt6mBnE5— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 25, 2020В марте российская премьер-лига был приостановлена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, В пятницу, 15 мая, состоялось заседание Исполкома РФС в формате видеоконференции, на котором было принято решение возобновить турнир в июне.Фернандеш перешел в "Краснодар" из "Локомотива" осенью 2019 года на правах свободного агента. В составе "быков" полузащитник принял участие в 12 играх во всех турнирах и забил два мяча."Краснодар" в последнем перед перерывом туре на выезде проиграл "Сочи" (0:2) и с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче "черно-зеленые" примут столичное "Динамо", дата встречи еще не объявлена.