В эфире телеканала Россия 24, когда ведущий Дмитрий Щугорев беседовал с членом-корреспондентом РАН Александром Кабановым на очень серьезные темы — об экономических последствиях пандемии коронавируса и перспективе создания вакцины, на плече ученого внезапно появился милый рыжий котенок.

Во время самоизоляции, когда ведущие и комментаторы зачастую выходят в эфир из дома, никто не застрахован от курьезов.Так, в эфире телеканала "Россия 24", когда ведущий Дмитрий Щугорев беседовал с членом-корреспондентом РАН, профессором Университета Северной Каролины Александром Кабановым на очень серьезные темы — об экономических последствиях пандемии коронавируса и перспективе создания вакцины, на плече ученого внезапно появился милый рыжий котенок.Видимо, он вскарабкался по спине своего хозяина и практически все время, что длилась беседа, ползал у него по плечам, терся о наушники и несколько секунд даже внимательно смотрел в камеру.Академик, тем не менее, продолжал беседу с ведущим с серьезным лицом, а в какой-то момент, когда котенок сполз вниз, видимо, попытался придержать его рукой.Однако "соведущий" эфира рыжий котенок наверняка заставил улыбнуться миллионы телезрителей.Ранее сообщалось, что один зарубежный журналист вышел на связь со студией из дома без брюк, за спиной другого телеведущего, вещавшего из дома, зрители разглядели голую девушку.