В Кемеровской области на Бачатском разрезе запущен в эксплуатацию первый в России экскаватор ЭКГ-18М. По сравнению с предыдущей моделью улучшены технические характеристики. Особое внимание инженеры уделили и вопросам безопасности и комфорту рабочих.

В Кемеровской области на Бачатском разрезе запущен в эксплуатацию первый в России экскаватор ЭКГ-18М. По сравнению с предыдущей моделью улучшены технические характеристики. Особое внимание инженеры уделили и вопросам безопасности и комфорту рабочих. В создании машины непосредственное участие приняли горняки "Кузбассразрезугля", входящего в состав Уральской горно-металлургической компании.Вдребезги и хрупкое стекло и тяжелейшая горная порода. Для машины величиной с многоэтажный дом нет невыполнимых задач. Но главные достоинства этого экскаватора не в размерах. ЭКГ-18М это модернизированная версия самого популярного на российских разрезах экскаватора. Со стороны кажется, что никаких изменений. Но по техническому оснащению и оборудованию это совсем другая машина.Особое внимание безопасности. Восемь видеокамер на борту вместо четырёх больше не оставляют "мёртвых зон". Также экскаватор оборудован системами сигнального освещения для работы в тёмное время суток и автоматического пожаротушения кузбасского производства. Для подсказок машинисту в кабине сразу два монитора.Теперь просторней и сама кабина. Здесь как в квартире. Кондиционеры, несколько зон освещения, холодильник, микроволновка, чайник. Но самые серьёзные изменения направлены на повышение надёжности. Применены современные технические решения. Модернизирован механизм открывания днища ковша. Это позволяет сократить время разгрузки. Кузов стал более герметичен. В новой версии учтён 9-летний опыт эксплуатации горняками "Кузбассразрезугля" предыдущей модели — ЭКГ-18.До конца года на предприятия компании поступят ещё четыре таких модернизированных экскаватора. Но самый заметный будет именно этот на Бачатском. Машине присвоен номер 300 в честь юбилейной даты открытия Кузбасса.