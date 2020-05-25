Пока у гонщиков Формулы-1 из-за пандемии коронавируса отсутствует реальная практика вождения болидов, они вовсю тренируются с помощью компьютерных программ и даже проводят виртуальный турнир. В нем прошло уже шесть Гран-при и лидируют Шарль Леклер и его команда Ferrari.

Пока у гонщиков "Формулы-1" из-за пандемии коронавируса отсутствует реальная практика вождения болидов, они вовсю тренируются с помощью компьютерных программ и даже проводят виртуальный турнир. В нем прошло уже шесть Гран-при и лидируют Шарль Леклер и его команда Ferrari.Последний по времени этап виртуальной серии "Ф-1" прошел на компьютерной трассе Монако и Леклер занял там третье место, набрав после этого 98 очков в общем зачете. На второе место тем временем вышел гонщик команды Williams Джордж Расселл, который победил в Монако и набрал уже 95 очков.Третье, четвертое и пятое места в общем зачете занимают Алекс Албон, Эстебан Гутьерреси Стоффель Вандорн, сообщает портал Reddit.Com. В виртуальном Кубке конструкторов первую позицию удерживает Ferrari, на втором месте Williams, а далее расположились Mercedes, Red Bull и Renault.