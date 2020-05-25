Чем дольше коронавирус в России оказывает негативное влияние на жизнь людей, тем больше их интересует, когда закончится карантин. Свой прогноз озвучил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации Лига здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия.

Чем дольше коронавирус в России оказывает негативное влияние на жизнь людей, тем больше их интересует, когда закончится карантин. Свой прогноз озвучил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.Ответ на вопрос, когда закончится карантин в России, зависит от того, когда в нашей стране сойдет на нет эпидемия коронавируса. Единого мнения по этому поводу у экспертов нет.Многие специалисты полагают, что уже к началу осени можно будет говорить об исчезновении коронавируса в нашей стране. Подобный прогноз озвучил и академик РАН Лео Бокерия. Это событие, очевидно, станет сигналом к отмене карантина в России. Процесс может стать заметным уже с конца лета.Академик РАН добавил, что меры, принятые для борьбы с коронавирусом, были абсолютно адекватными и своевременными. Лео Бокерия заметил, что в России сохранилась широкая медицинская сеть, созданная еще в 1920-х годах, которая помогла четко решать возникающие проблемы.Кроме того, рассказал академик, у российских медиков накопился богатый опыт борьбы с инфекциями. Все это дарит надежду на быструю победу над коронавирусом. После этого станет окончательно понятно, когда закончится карантин.Дата завершения карантина в России, как подчеркивал президент страны Владимир Путин, зависит от оперативной обстановки на местах. Пока сказать этого не может не один эксперт. Им по силам лишь давать прогнозы на основе имеющихся данных.К 25 мая 2020 года число заболевших коронавирусом в России достигло 353 457. Всего за сутки этот показатель вырос на 8 946. Последние новости показывают, что темпы распространения эпидемии стабилизировались.Публикация от (@dniru) 9 Апр 2020 в 8:36 PDT