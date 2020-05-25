В Версале проданы на аукционе за 60 тысяч евро личные вещи королевы Франции Марии Антуанетты – дорожный сундук и обеденная салфетка. Всего на торги было выставлено около 180 предметов, принадлежащих представителям династии Бурбонов и Орлеанского дома.

В Версале проданы на аукционе за 60 тысяч евро личные вещи королевы Франции Марии Антуанетты – дорожный сундук и обеденная салфетка. Всего на торги было выставлено около 180 предметов, в том числе, портреты, скульптуры, книги, документы, личные вещи и украшения представителей династии Бурбонов и Орлеанского дома.Белую салфетку, украшенную орнаментом из лилий и роз, Мария Антуанетта использовала во время торжественной трапезы по случаю коронации ее супруга Людовика XVI в июне 1775 года, передает ТАСС. При первоначальной стоимости в 2-3 тысячи евро реликвия ушла с молотка за 14,5 тысячи евро. Дорожный сундук с надписью на крышке "Спальня королевы 9 10" предварительно оценивался в 8-10 тысяч евро, но был продан почти за 44 тысячи евро.