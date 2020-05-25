Ведущий американский промоушен кулачных боев BKFC предложил бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону контракт на бой. Выход на ринг боксера, которому в июне исполнится 54 года, глава Лиги Дэвид Фельдман оценил в круглую сумму 20 млн долларов.

Ведущий американский промоушен кулачных боев BKFC предложил бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону контракт на бой. Выход на ринг боксера, которому в июне исполнится 54 года, глава Лиги Дэвид Фельдман оценил в круглую сумму 20 млн долларов.При этом в соперники Железному Майку, который нынешней весной заявил, что не против вернуться в большой бокс, руководители BKFC предлагают куда более молодых спортсменов – Вандерлея Силву, который на 10 лет младше Тайсона, и 45-летнего Тито Ортиса.Впрочем, с Ортисом вопрос пока открыт: "Я не предложил это сразу Ортису, потому что не уверен, что это привлечет его внимание, — сказал Фельдман. – Полагаю, что кандидатура Силвы больше подходит. Неважно, насколько стар Силва, он все еще опасен".Правда, глава BKFC оговорился, что сначала хочет увидеть, сможет ли его организация устроить бой Тайсона: "Только потом мы начнем говорить о соперниках, — цитирует Фельдмана MMA Fighting. – Пока мы не достигли успеха, но я не думаю, что эти двери закрыты". Первый турнир BKFC после пандемии коронавируса запланирован на 26 июня.