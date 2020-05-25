Правительство Германии и руководство основной авиакомпании страны Lufthansa, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса, достигли соглашения о государственной помощи на миллиарды евро, сообщил источник, близкий к этому вопросу, передает Reuters.

Правительство Германии и руководство основной авиакомпании страны Lufthansa, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса, достигли соглашения о государственной помощи на миллиарды евро, сообщил источник, близкий к этому вопросу, передает Reuters.Соглашение еще должно пройти утверждение руководящего комитета германского фонда спасения от коронавируса, а также советами директоров Lufthansa и комиссией ЕС.Правительство Германии отказалось от комментариев, как и представитель Lufthansa.Авиакомпания на прошлой неделе заявила, что ведет предварительные переговоры по соглашению, в рамках которого правительство займет два места в наблюдательном совете компании, но оно будет осуществлять свои полные права голоса только в исключительных обстоятельствах, таких как защита компании от поглощения.Lufthansa уже несколько недель ведет переговоры с Берлином по поводу помощи, чтобы помочь компании справиться с ожидаемым спадом в отрасли, но компания вела споры о том, какой контроль можно получить в обмен на финансовую поддержку.Соперники, такие как франко-голландская группа Air France-KLM и американские перевозчики American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines, также обратились за государственной помощью.Lufthansa заявила, что она ожидает, что условия сделки будут включать отказ от будущих выплат дивидендов и ограничения на оплату труда руководства. План включает кредит в размере 3 миллиардов евро ($3,27 миллиарда) от государственного банка KfW, Германия приобретает 20% акций Lufthansa и конвертируемые облигации, которые можно обменять на долю в 5%.Немецкое информационное агентство DPA сообщало, что сделка уже была согласована.Как сообщалось, генеральный директор Lufthansa ранее заявил, что руководить компанией будет трудно, если правительство окажет слишком сильное влияние.Если Берлин окажет слишком большое влияние на операции, то согласно словам Карстена Шпора аналогичные меры могут быть приняты правительствами Австрии, Швейцарии, Бельгии или германских федеральных земель Бавария или Гессен."Вы вряд ли сможете управлять группой таким образом", — заявил Шпор.