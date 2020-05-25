Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил, что мировое потребление нефти не достигло пика, пишет Bloomberg.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил, что мировое потребление нефти не достигло пика, пишет Bloomberg."Устойчивое восстановление экономики и низкие цены на нефть, вероятно, вернут мировой спрос на нефть туда, где он был, и даже выше", — заявил Бироль.В прошлом году мир потреблял почти 100 миллионов баррелей нефти в сутки. Некоторые представители энергетической отрасли считают, что это могло быть пиком мирового спроса.Пандемия коронавируса заставила страны по всему миру ввести ограничения на передвижения и приостановить работу предприятий, что ударило по спросу на топливо.Однако, по словам Бироля, коронавирус лишь ненадолго снизит спрос на нефть. Потребление упадет в 2020 году примерно до 91 миллиона баррелей в сутки, после чего восстановится в 2021 году."Поведенческие изменения в ответ на пандемию заметны, но не все они являются негативными для использования нефти. Люди больше работают из дома, но когда они путешествуют, они, скорее всего, выберут автомобили, а не общественный транспорт", — сказал глава МЭА в интервью Bloomberg News.Агентство придерживается мнения, что мировой спрос на нефть продолжит расти в течение следующего десятилетия, прежде чем достигнет плато около 2030 года.Между тем, Бироль призвал правительства использовать свои пакеты мер по восстановлению экономики для борьбы с изменением климата, тратя средства на "зеленую" энергию, чтобы помочь достичь целей, установленных в Парижском соглашении 2016 года.