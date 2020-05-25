Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о помощи регионам. Регионы получат дотации в размере 100 миллиардов руб., что поможет компенсировать снижение доходов региональных бюджетов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о дотациях регионам из-за снижения доходов региональных бюджетов.Российские регионы получат дотации в размере 100 миллиардов руб., что поможет компенсировать снижение доходов региональных бюджетов. Деньги, выделенные по поручению президента Владимира Путина, направят в 56 субъектов федерации, налоговые и неналоговые поступления в которых упали к 1 мая ниже уровня за два предыдущих года, отмечено в распоряжении.Размер дотации для каждого региона определят с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.Эта мера поможет сбалансировать бюджеты субъектов федерации в условиях экономических ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, отмечено в распоряжении правительства.