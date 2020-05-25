Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.

Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.Хотя на данный момент в борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи, необходимо исключить любые риски нового завоза инфекции, считает он."Мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж", — указал премьер, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.При этом Михаил Мишустин пообещал, что уже в июне заработают российские санатории, имеющие медицинскую лицензию.Говорить о полноценном запуске российских курортов можно будет только при благоприятной эпидемиологической обстановке, отметил глава правительства.