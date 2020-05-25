Владимир Зеленский на первую годовищну президентства снова отправляет военные резервы в Донбасс, заметил политолог Сергей Кургинян. Эксперт объяснил мотивы украинского лидера.

Владимир Зеленский на первую годовищну президентства снова отправляет военные резервы в Донбасс, заметил политолог Сергей Кургинян. Эксперт объяснил мотивы украинского лидера.В середине мая ВСУ активизировали удары по Донецкой и Луганской республикам. Власти непризнанных государств привели армию в повышенную боеготовность.Передвижение военных резервов к линии соприкосновения говорит о том, что Зеленский, несмотря на обещания закончить боевые действия, ведет подготовку к новому этапу войны. Об этом Кургинян заявил в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым на канале "Россия-1".Украинская армия быстрыми темпами готовится к очередному витку боевых действий, констатировал политолог. По его словам, Киев каждый день мобилизует резервистов.В эскалации напряженности в Донбассе Кургяин обвинил Зеленского, сообщает . "Президента мира" из бывшего комика не получилось, уверен эксперт.Агрессивные намерения в отношении Донецка и Луганска в Киеве не скрывали ни при прошлой власти, ни при нынешней. Многие считают, что вернуть в многострадальный регион мир мешают националисты. Члены радикальных гриппировок на линии фронта препятствовали отводу войск осенью прошлого года.Особую активность проявляет лидер радикальной группировки "Национальный корпус", бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий. Если украинская армия не может задавить ДНР и ЛНР силой, но с народными республиками необходимо покончить путем тотальной блокады, в том числе перекрыть электричество и воду, полагает он.Таким образом лидер "Национального корпуса" хочет уничтожить как можно больше жителей Донбасса, считает журналист Александр Коц. "Просто кандидат на Нобелевскую премию мира", – написал корреспондент в своей авторской колонке на сайте газеты "Комсомольская правда".