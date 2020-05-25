На могиле певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище установили памятник. Судя по всему, родственники поставили его совсем недавно – возле него остались стройматериалы.

На могиле певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище установили памятник. Судя по всему, родственники поставили его совсем недавно – возле него остались стройматериалы, передает "Вечерняя Москва".Черное гранитное надгробие появилось на могиле вскоре после годовщины смерти артистки (Началова умерла 16 марта 2019 года). На нем выбита золотая надпись – строчка из песни: "Я взмахну крылом и вверх улечу под облака".Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни. Она страдала несколькими заболеваниями. Из-за небольшой ранки на ноге у певицы началась гангрена. Ее прооперировали, однако после этого началось заражение крови. Артистка умерла от остановки сердца.У Началовой осталась дочь Вера, которая живет с родителями певицы.