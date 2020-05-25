Синоптики прогнозируют, что 25 мая на территории Южно-Африканской Республики (ЮАР) и государства-анклава Лесото может выпасть снег. В связи с этим метеорологи предупредили граждан о важности ..

Синоптики прогнозируют, что 25 мая на территории Южно-Африканской Республики (ЮАР) и государства-анклава Лесото может выпасть снег. В связи с этим метеорологи предупредили граждан о важности соблюдения мер безопасности.Специалисты ожидают, что холода продержатся, как минимум – до завтрашнего дня, при этом в восточных провинциях ЮАР может начаться снегопад. Жителям рекомендуют, в частности, – не посещать заснеженные объекты.