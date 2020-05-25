В ходе личного досмотра у 27-летнего приезжего было обнаружено и изъято девять конвертов с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Чертаново Северное задержан мужчина по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – метилэфедрона.В ходе патрулирования территории на Дорожной улице сотрудники полиции обратили внимание на подозрительного мужчину. При виде полицейских неизвестный попытался убежать, но был задержан. В ходе личного досмотра у 27-летнего приезжего обнаружено и изъято девять конвертов с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, часть изъятого содержит наркотическое средство – метилэфедрон, массой 100 граммов. Остальное направлено на экспертизу. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22