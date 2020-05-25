Деловые настроения в Германии улучшились в мае после рекордного снижения в апреле, сообщил экономический институт Ifo.

Деловые настроения в Германии улучшились в мае после рекордного снижения в апреле, сообщил экономический институт Ifo.Постепенное смягчение ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, способствовало оптимизму компаний.Индекс доверия к экономике Германии института Ifo повысился до 79,5 пункта с пересмотренных 74,2 пункта в апреле.Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали рост индекса до 78,3 пункта."Настроение в немецких компаниях восстановилось после катастрофического предыдущего месяца, — заявил президент Ifo Клеменс Фюст. — Ожидания на ближайшие месяцы значительно улучшились".Экономика Германии, крупнейшая в Европе, в I квартале вошла в рецессию в результате резкого спада капиталовложений, частного потребления и экспорта на фоне пандемии COVID-19. ВВП Германии в январе-марте сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, максимальными темпами с I квартала 2009 года.Ожидается, что во II квартале экономика сократится еще сильнее, поскольку в середине марта в Германии были закрыты многие предприятия и магазины в рамках борьбы с коронавирусом.