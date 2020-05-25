Производимые в нашей стране автомобили иностранных марок сегодня занимают уже четверть всего автопарка России.

Производимые в нашей стране автомобили иностранных марок сегодня занимают уже четверть всего автопарка России.На начало 2020 года в России 11,5 млн иномарок, выпущенных в рамках локализации на российских заводах, что составляет четверть всего легкового парка страны.Самой популярной иномаркой, выпускаемой в России, является Kia Rio: их на 1 января было зарегистрировано 815 тысяч штук, сообщает "Автостат". Ее сборка началась в России в конце 2006 года.Второе место - у собираемого в России с 2010 года седана Hyundai Solaris. Их по России числится 798 тысяч штук. На третьем месте обосновался Renault Logan с показателем 707 тыс. единиц. Его в нашей стране выпускают уже 15 лет.В список также попали уже давно не выпускаемый в России Ford Focus (648 тыс. шт.), Chevrolet Niva (637 тыс. шт.), Volkswagen Polo (486 тыс. шт.), Renault Duster (408 тыс. шт.), Renault Sandero (337 тыс. шт.), Skoda Octavia (308 тыс. шт.) и Kia Ceed (274 тыс. шт.).