Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в России начнется ..

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в России начнется осенью. При этом она может продлиться от полугода до 9 месяцев.Ранее доктор медицинских наук, профессор Лео Бокерия заявил, что эпидемия коронавируса в России может завершиться уже к концу лета.25 Май 2020 в 12:44 PDT