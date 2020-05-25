Власти ряда российских регионов начинают постепенно снимать противовирусные ограничения. О том, какие меры можно ослабить уже сейчас, а какие пока следует оставить в силе, в эфире канала Россия 24 рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Европейские страны начинают постепенно отменять противовирусные меры, введенные из-за пандемии COVID-19. Власти ряда российских регионов также начинают постепенно снимать ограничения. О том, какие меры можно ослабить уже сейчас, а какие пока следует оставить в силе, в эфире канала "Россия 24" рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.По словам эксперта, очевидно, что отмена режима изоляции должна быть увязана "не только с эпидемическим процессом, но и с состоянием экономики"."Я бы сказал, что это такой санитарно-политический вопрос. Очень сложно залезть в голову к политикам, которые принимают соответствующие решения. Чем они руководствуются, это у них нужно спросить. Но у любого эпидемиолога спросите – он вам скажет: "Нет, карантин еще месяца на три!" – заявил Болибок.Он пояснил: сообщения о том, что заболеваемость коронавирусом вышла на плато, не означает, что эпидемия пошла на спад."Выход на плато означает, что у нас заболеваемость вышла на самый пик. То есть сейчас заражается и заболевает самое большое количество людей", – отметил эксперт.В такой ситуации, по его словам, при отмене тех или иных ограничений нужно руководствоваться в том числе и загруженностью коечного фонда. Если говорить о ситуации в Москве, то сейчас городская система здравоохранения испытывает пик нагрузки. При этом нельзя сказать, что больницы переполнены – в них сохраняется резерв коек, так что можно вводить некоторые послабления."Можно ослаблять в какой-то степени режим самоизоляции, можно запускать в той или иной степени экономику, но надо смотреть по отраслям", – считает иммунолог. Он пояснил, что возобновлять работу могут те предприятия, где работники могут находиться на безопасной дистанции друг от друга, где их можно защитить от заражения."С моей точки зрения, опасность представляет, прежде всего, общественный транспорт. Здесь нужно не бросать и не отменять масочный режим. То есть вход в метро, вход в троллейбус, автобус, там, где достаточно большое количество людей в замкнутом пространстве находятся, масочный режим обязателен! – сказал эксперт. – И второе – это магазины, любые торговые точки, где люди собираются самые разные, попадают в замкнутое пространство. Там нужно тоже соблюдать масочный режим".Болибок подчеркнул: самое опасное – это тесный контакт с носителем вируса."Почему везде первыми были закрыты салоны красоты, парикмахерские? Мастер работает с вашей головой на расстоянии протянутой руки. Почему у нас заражались в первую очередь врачи линейные, то есть участковые? Потому что ему нужно подойти к пациенту впритык, посмотреть ему горло", – пояснил он.Впрочем, в офисах – при правильной рассадке работников и использовании средств индивидуальной защиты – работать можно."Если вы в офисе находитесь, и рассадка с достаточно большим расстоянием, и люди все меры соблюдают, то чему этому коронавирусу передаваться-то? Не заводите служебных романов, не целуйтесь в чуланчике – и все будет нормально", – заключил иммунолог.По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в России выявлено более 8,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 353,4 тысячи человек. В целом в стране сохраняется тенденция к снижению числа новых заболевших после пиковых значений в первой половине мая.