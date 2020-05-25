Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Сегодня мы рассказываем о семилетнем Захаре Гурове из Краснодара.
33Live.RuRu и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о семилетнем Захаре Гурове из Краснодара.
У мальчика злокачественная опухоль спинного мозга, он уже перенес тяжелую операцию и длительное лечение, благодаря чему на некоторое время удалось добиться улучшения. Но недавно болезнь вернулась и атаковала Захара с новой силой. Единственный шанс на спасение – протонная терапия. Но лечение это стоит около 3 млн руб. Для родителей Захара сумма неподъемная.
Из письма Аллы Гуровой, мамы Захара: "Летом 2018 года у сына заболела правая рука, врачи назначили физиопроцедуры, но ничего не помогало, Захару становилось все хуже. Мышцы рук и ног ослабли, сын уже не мог ходить. Захара обследовали, провели МРТ спинного мозга – и выяснилось, что в грудном отделе позвоночника образовалась злокачественная опухоль! Сына прооперировали, но полностью удалить опухоль не смогли из-за угрозы повредить спинной мозг. Больше года Захар проходил курсы химиотерапии, и прошлым летом наступила долгожданная ремиссия. Сын снова смог ходить, чувствовал себя хорошо, и казалось, что о страшной болезни можно забыть. Но, увы, перед самым Новым годом рак вернулся, опухоль дала метастазы в головной и спинной мозг. Хирургически удалить их нельзя. Убить опухолевые клетки поможет только протонная терапия. Лечение платное, стоит огромных денег, взять их негде. У нас двое детей, муж работает, я ухаживаю за сыном. Захар у нас умница, научился читать в три года. До болезни на праздниках в детском саду пел и читал стихи. Пожалуйста, помогите спасти нашего мальчика!"
Для спасения Захара Гурова не хватает 770 136 руб.
Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея Николай Воробьев (Санкт-Петербург): "У Захара злокачественное новообразование – атипичная тератоидно-рабдоидная опухоль спинного мозга. Интенсивное лечение поначалу помогало, на некоторое время удалось вывести мальчика в ремиссию, но четыре месяца назад случился рецидив, опухоль разрослась и дала метастазы. Захару срочно требуется протонная терапия, которая позволит прицельно разрушить опухолевые клетки, не повреждая при этом окружающие здоровые ткани. Данный метод лечения является наиболее эффективным и щадящим для ребенка".
Стоимость протонной терапии 2 850 624 руб.
96 468 руб. собрали телезрители ГТРК "Кубань"
1 984 020 руб. собрали читатели rbc.ru, lenta.ru, vkpress.ru, dg-yug.ru, kuban.plus.rbc.ru, nrnews.ru, yuga.ru и rusfond.ru
Не хватает 770 136 руб.
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