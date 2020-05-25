В Англии продолжается эпопея с потенциальной покупкой футбольного Ньюкасла консорциумом из Саудовской Аравией. Новые владельцы хотят многое поменять в команде и, в частности, зовут на тренерский пост испанца Рафаэля Бенитеса. Тренер китайского Далянь Про и сам заинтересован в возвращении.

В Англии продолжается эпопея с потенциальной покупкой футбольного "Ньюкасла" консорциумом из Саудовской Аравией. Новые владельцы хотят многое поменять в команде и, в частности, зовут на тренерский пост испанца Рафаэля Бенитеса. Тренер китайского "Далянь Про" и сам заинтересован в возвращении.Бенитес, который уже работал в стане "сорок", готов возглавить команду после завершения сделки по приобретению клуба, сообщает британская The Telegraph. А после своего возвращения испанец хочет подписать в "Ньюкасл" оборонца "Манчестер Сити" Джона Стоунза и полузащитника "Челси" Росса Баркли.При этом руководство "Ньюкасла" намерено дать нынешнему тренеру команды Стиву Брюсу доработать до конца сезона, но, скорее всего, заменит его под начало нового сезона английской премьер-лиги.